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Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции более чем на 16%

Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции более чем на 16% В январе-октябре текущего года стоимость экспорта ненефтяной продукции Азербайджана составила 2 млрд 386 млн долларов США.
Бизнес
4 ноября 2022 г. 15:40
Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции более чем на 16%

В январе-октябре текущего года стоимость экспорта ненефтяной продукции Азербайджана составила 2 млрд 386 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно информации, это на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в октябре этого года стоимость ненефтяного экспорта увеличилась на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 269,15 млн долларов.

Напомним, что в прошлом году ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 47,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 2 млрд 713,4 млн долларов.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases non-oil exports by over 16%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qeyri-neft ixracını 16 %-dən çox artırıb

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