Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции более чем на 16%

В январе-октябре текущего года стоимость экспорта ненефтяной продукции Азербайджана составила 2 млрд 386 млн долларов США.

В январе-октябре текущего года стоимость экспорта ненефтяной продукции Азербайджана составила 2 млрд 386 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно информации, это на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в октябре этого года стоимость ненефтяного экспорта увеличилась на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 269,15 млн долларов.

Напомним, что в прошлом году ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 47,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 2 млрд 713,4 млн долларов.