Азербайджан увеличил экспорт ненефтегазовой продукции в Россию почти на 4%

16:26 В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $442,3 млн, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Азербайджан в январе-мае этого года экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $442,3 млн, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

За последний год стоимость ненефтегазового экспорта в направлении Турции сократилась на 5,1%, составив $251,4 млн, а в направлении Швейцарии увеличилась в 2,7 раза, достигнув $127,9 млн.

За прошедшие 5 месяцев Азербайджан также экспортировал товары ненефтегазового сектора в Грузию на сумму $125,5 млн (на 31% больше) и в Украину на сумму $76,5 млн.

За 5 месяцев экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,4 млрд.