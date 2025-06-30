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Азербайджан увеличил экспорт ненефтегазовой продукции в Россию почти на 4%

Азербайджан увеличил экспорт ненефтегазовой продукции в Россию почти на 4% 16:26 В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $442,3 млн, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бизнес
30 июня 2025 г. 17:11
Азербайджан увеличил экспорт ненефтегазовой продукции в Россию почти на 4%

Азербайджан в январе-мае этого года экспортировал в Россию ненефтегазовую продукцию на сумму $442,3 млн, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

За последний год стоимость ненефтегазового экспорта в направлении Турции сократилась на 5,1%, составив $251,4 млн, а в направлении Швейцарии увеличилась в 2,7 раза, достигнув $127,9 млн.

За прошедшие 5 месяцев Азербайджан также экспортировал товары ненефтегазового сектора в Грузию на сумму $125,5 млн (на 31% больше) и в Украину на сумму $76,5 млн.

За 5 месяцев экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,4 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracını 4 %-ə yaxın artırıb

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