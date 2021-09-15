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Азербайджан увеличил экспорт картофеля в Россию

Азербайджан увеличил экспорт картофеля в Россию С начала этого года по 12 сентября Россия импортировала 214,8 тонн картофеля из стран СНГ.
Бизнес
15 сентября 2021 г. 09:53
Азербайджан увеличил экспорт картофеля в Россию

С начала этого года по 12 сентября Россия импортировала 214,8 тонн картофеля из стран СНГ.

Как передает Report, об этом сообщила Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

По данным ведомства, это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными странами-экспортерами картофеля в Россию на Каспии являются Беларусь (98,3 тыс. тонн), Азербайджан (84,7 тыс. тонн), Армения (28,9 тыс. тонн). При этом Беларусь по сравнению с прошлым годом увеличила отправки в Россию картофеля в 10,7 раза, Азербайджан в 1,2 раза, Армения в 71,1 раза.

Объем ввоза в Россию моркови из стран СНГ вырос на 14% с 78,9 тыс. тонн за аналогичный период 2020 года до 90,3 тыс. тонн в 2021 году. Основными странами-экспортерами являются Беларусь (65,4 тыс. тонн), Кыргызстан (12,7 тыс. тонн), Казахстан (6,6 тыс. тонн). В меньших объемах морковь на территорию России поставляют Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан. В 2021 году отгрузки этого овоща начала Молдова, откуда было ввезено уже свыше 1 тыс. тонн.

Экспорт в Россию свеклы из стран содружества вырос на 17,1% с 14,8 тыс. тонн в прошлом году до 17,3 тыс. тонн в текущем. Ведущий поставщик свеклы на российский рынок – Беларусь, из которой ввезено 12,5 тыс. тонн этого овоща (на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiyaya kartof ixracını artırıb

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