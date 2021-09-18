Азербайджан увеличил доходы от экспорта шелка более чем в 15 раз

В январе-августе этого года Азербайджан импортировал шелк на сумму 15,6 тыс. долларов США.

В январе-августе этого года Азербайджан импортировал шелк на сумму 15,6 тыс. долларов США.

Это на 15,7 тыс. долларов (в 2 раза) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Стоимость экспорта шелка из Азербайджана за 8 месяцев составила 2,520 млн долларов, что на 2,357 млн долларов (в 15,5 раза) больше, чем годом ранее.

За отчетный период импорт шелка в страну не осуществлялся, а экспорт составил 0,02% от общего объема экспорта.