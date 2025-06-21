Азербайджан увеличил доходы от экспорта сахара на 34%

В январе-мае текущего года Азербайджан импортировал сахар и кондитерские изделия из сахара на сумму 90,453 млн долларов США.

В январе-мае текущего года Азербайджан импортировал сахар и кондитерские изделия из сахара на сумму 90,453 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Азербайджан также экспортировал сахар и кондитерские изделия из сахара на сумму 13,792 млн долларов США, что на 33,8% больше, чем годом ранее.

За 5 месяцев импорт сахара и кондитерских изделий из сахара составил 0,9% от общего объема импорта Азербайджана, а экспорт - 0,1% от общего объема экспорта.