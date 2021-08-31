Азербайджан увеличил доходы от экспорта полипропилена более чем в два раза

В июле этого года ООО SOCAR Polymer экспортировало полипропилен в первичных формах на 15 млн долларов США

В июле этого года SOCAR Polymer экспортировал полипропилен в первичных формах (гранулах) на 15 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это в 2,2 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июле 2021 года Азербайджан экспортировал гранулы полипропилена на 66,9 млн долларов, что на 43,3% больше аналогичного показателя предыдущего года.

В состав SOCAR Polymer входят заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы.

Экспорт полипропилена начался 5 октября того же года.