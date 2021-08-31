О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан увеличил доходы от экспорта полипропилена более чем в два раза

Азербайджан увеличил доходы от экспорта полипропилена более чем в два раза В июле этого года ООО SOCAR Polymer экспортировало полипропилен в первичных формах на 15 млн долларов США
Бизнес
31 августа 2021 г. 15:26
Азербайджан увеличил доходы от экспорта полипропилена более чем в два раза

В июле этого года SOCAR Polymer экспортировал полипропилен в первичных формах (гранулах) на 15 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это в 2,2 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июле 2021 года Азербайджан экспортировал гранулы полипропилена на 66,9 млн долларов, что на 43,3% больше аналогичного показателя предыдущего года.

В состав SOCAR Polymer входят заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы.

Экспорт полипропилена начался 5 октября того же года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan more than doubles revenues from polypropylene exports 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan polipropilen ixracından gəlirini 2 dəfədən çox artırıb

Экслюзивные новости

Азербайджан планирует ввести в эксплуатацию четвертый спутник
Азербайджан планирует ввести в эксплуатацию четвертый спутник
31 августа 2021 г. 13:45
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
30 августа 2021 г. 18:00
Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
27 августа 2021 г. 11:25
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
26 августа 2021 г. 10:04
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
24 августа 2021 г. 20:09
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
23 августа 2021 г. 16:47
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi