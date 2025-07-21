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Азербайджан увеличил доходы от экспорта какао почти на 26%

Азербайджан увеличил доходы от экспорта какао почти на 26% В первой половине текущего года Азербайджан импортировал какао и продукцию из него на сумму 73,815 млн долларов США.
Бизнес
21 июля 2025 г. 12:56
Азербайджан увеличил доходы от экспорта какао почти на 26%

В первой половине текущего года Азербайджан импортировал какао и продукцию из него на сумму 73,815 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Азербайджан также экспортировал какао и продукцию из него на сумму 5,895 млн долларов США, что на 25,6% больше, чем годом ранее.

Импорт какао и продукции из него составил 0,6% от общего объема импорта Азербайджана, а экспорт - 0,05% от общего объема экспорта страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan kakao ixracından gəlirini 26 %-ə yaxın artırıb

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