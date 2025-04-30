Азербайджан увеличил доходы от экспорта хурмы почти на 17%

В январе-марте этого года Азербайджан экспортировал хурму на сумму $32,3 млн, что на 16,6% или $4,6 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-марте этого года Азербайджан экспортировал хурму на сумму $32,3 млн, что на 16,6% или $4,6 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За январь-март прошлого года Азербайджан экспортировал хурму на сумму $27,7 млн.

За отчетный период экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 14,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $771,9 млн.