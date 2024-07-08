Азербайджан унифицировал электронную государственную регистрацию местных и зарубежных компаний

Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Как сообщили Report в Государственной налоговой службе при Минэкономики, согласно обновленному закону, унифицированы процедуры электронной государственной регистрации обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с местными и иностранными инвестициями.

Согласно поправкам, также отменено требование о добавлении документа, подтверждающего юридический адрес, к электронному заявлению при электронной государственной регистрации ООО с иностранными инвестициями.

В соответствии с другими поправками в целях унификации процедур государственной регистрации возможно использование электронной государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями как иностранными физическими лицами, так и иностранными юридическими лицами.