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Азербайджан унифицировал электронную государственную регистрацию местных и зарубежных компаний

Азербайджан унифицировал электронную государственную регистрацию местных и зарубежных компаний Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".
Бизнес
8 июля 2024 г. 14:48
Азербайджан унифицировал электронную государственную регистрацию местных и зарубежных компаний

Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Как сообщили Report в Государственной налоговой службе при Минэкономики, согласно обновленному закону, унифицированы процедуры электронной государственной регистрации обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с местными и иностранными инвестициями.

Согласно поправкам, также отменено требование о добавлении документа, подтверждающего юридический адрес, к электронному заявлению при электронной государственной регистрации ООО с иностранными инвестициями.

В соответствии с другими поправками в целях унификации процедур государственной регистрации возможно использование электронной государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями как иностранными физическими лицами, так и иностранными юридическими лицами.

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