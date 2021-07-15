Азербайджан улучшил позицию в рейтинге деловых рисков

Всего во втором квартале были повышены рейтинги 11 стран

Рейтинг деловых рисков Азербайджана, который отражает вероятность неплатежей и банкротств в корпоративном секторе, повышен с оценки C (высокий риск) до B (значительный риск).

Как передает Report, об этом говорится в обзоре международной группы Coface, специализирующейся на страховании и управлении торговыми рисками. Наряду с Азербайджаном, также поднялся рейтинг еще десяти стран: США, Саудовской Аравии, России, Республики Конго, Мексики, Гвинеи, Эквадора, Канады, Ботсваны и Австралии.

"Всего во втором квартале были повышены рейтинги 11 стран, и ни у одной из стран не был понижен он, несмотря на рост инфляции и продолжающиеся временные меры, которые в ближайшие месяцы нанесут ущерб внутреннему спросу в нескольких крупных странах с формирующейся рыночной экономикой", - говорится в обзоре.

Как отмечают аналитики Coface, в свете устойчивого роста в Китае и, следовательно, устойчивого спроса на товары, которые он потребляет, страны-экспортеры сырьевых товаров получают выгоду от улучшения условий торговли: "Поэтому их торговый и финансовый сальдо следует укрепить. Неудивительно, что оценка странового риска для нескольких экспортеров сырьевых товаров была обновлена в этом квартале, включая Россию, Саудовскую Аравию, Эквадор, Конго, Азербайджан, Ботсвану, Гвинею и Мексику (последняя также, и прежде всего, получает выгоду от сильного роста в США). За пределами развивающихся стран, рейтинг у Австралии и Канады также были повышены, отчасти из-за роста цен на экспортируемые ими товары".

Ожидаемые темпы роста мирового ВВП в этом году были пересмотрены Coface в сторону повышения (+ 5,6%), в основном из-за положительных сюрпризов, исходящих от Соединенных Штатов, чей страновой рейтинг был повышен до А2 в этом квартале. "Эти улучшенные перспективы роста отражены в мировой торговле: после падения примерно на 5% в прошлом году наша модель прогнозирования показывает рост на 11% в этом году. Таким образом, несмотря на рецессию 2020 года, объем международной торговли в 2021 году будет почти на 6% выше докризисного уровня. В этом контексте уверенного роста международной торговли страны-экспортеры сырьевых товаров получают выгоду от улучшения условий торговли. Согласно новым моделям прогнозирования Coface для 13 товаров, цены должны оставаться высокими как минимум в течение следующих шести месяцев", - отмечается в обзоре.

Coface присваивает отраслевые рейтинги 13 системообразующим секторам экономики страны. Данный рейтинг охватывает 162 страны мира.

Ранее Coface сообщала, что в прошлом году число банкротств, несмотря на глобальный кризис, сократилось в большинстве регионов мира. В целом по миру количество банкротств упало на 12%. Аналитики компании объяснили такую динамику мерами государственной поддержки бизнеса, благодаря которым многие компании смогли пережить прошлый год, без этого число банкротств выросло бы на 36%.