Азербайджан улучшил позицию в Индексе человеческого развития

Азербайджан занял 89-е место из 193 стран и территорий мира в Индексе человеческого развития (ИЧР), подготовленном Программой развития ООН (ПРООН).

Азербайджан занял 89-е место из 193 стран и территорий мира в Индексе человеческого развития (ИЧР), подготовленном Программой развития ООН (ПРООН).

Как передает Report со ссылкой на отчет, в индексе приводятся данные за 2022 год. По сравнению с 2021 годом страна улучшила позиции на 6 пунктов.

Страны оценивались по трём ключевым показателям человеческого развития — продолжительность жизни, ожидаемая и реальная продолжительность обучения и показатель валового национального дохода по паритету покупательной способности на душу населения.

При средней продолжительности жизни в 73,5 лет, азербайджанцы учатся 12,7 лет, а валовый доход на душу населения составляет 15 018 долларов США.

Индекс человеческого развития Азербайджана в 2022 году составил 0,760 (максимальное значение — 1,000). Страна вошла в категорию стран с высоким ИЧР. В рейтинге Азербайджан расположился между Перу и Бразилией.

Лидером индекса стала Швейцария с показателем 0,967. За ней следуют Норвегия (0,966) и Исландия (0,959). В первую пятёрку также вошли Гонконг (0,956) и Дания (0,952).

Новый доклад ПРООН о человеческом развитии получил название "Выход из тупика: переосмысление сотрудничества в поляризованном мире". Согласно прогнозам экспертов, в 2023 году ИЧР достигнет рекордных показателей после резкого спада в 2020 и 2021 годах.

"Однако этот прогресс характеризуется глубоким неравенством. В богатых странах наблюдаются рекордно высокие показатели человеческого развития, в то время как половина беднейших стран остаётся ниже своего докризисного уровня [до пандемии коронавируса]", — отмечается в докладе.

Руководитель ПРООН Ахим Штайнер отметил, что стабильная тенденция к сокращению неравенства между богатыми и бедными странами развернулась в противоположном направлении. "Несмотря на то, что общества по всему миру неразрывно связаны друг с другом, мы не справляемся с решением задачи преодоления неравенства. Мы должны воспользоваться возможностями, которые даёт нам наша взаимозависимость", — заявил он.

В докладе говорится, что успеху международных коллективных действий мешает развивающийся в настоящий момент "парадокс демократии". Согласно данным в докладе, 9 из 10 человек во всем мире одобряют демократию, однако более половины респондентов глобального опроса выражают поддержку лидерам, которые могут подрывать её.

Ещё одной растущей проблемой с глобальными последствиями эксперты называют политическую поляризацию. По словам авторов доклада, она подпитывает политические подходы, которые сосредоточены исключительно на внутренних интересах, что в корне противоречит глобальному сотрудничеству для решения таких проблем, как декарбонизация экономики, злоупотребление цифровыми технологиями и конфликты.

В докладе также приводятся данные исследований, по которым в странах с популистскими правительствами наблюдаются более низкие темпы роста ВВП. Через 15 лет после прихода к власти популистского правительства ВВП на душу населения оказывается на 10% ниже, чем при непопулистском сценарии.