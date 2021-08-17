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Азербайджан улучшил позиции еще в одном международном рейтинге

Азербайджан улучшил позиции еще в одном международном рейтинге В глобальном рейтинге по уровню защиты прав собственности Азербайджан занял 67-е место среди 129 стран, поднявшись по сравнению с предыдущим годом на 13 ступеней
Бизнес
17 августа 2021 г. 12:21
Азербайджан улучшил позиции еще в одном международном рейтинге

В глобальном рейтинге по уровню защиты прав собственности Азербайджан занял 67-е место среди 129 стран, поднявшись по сравнению с предыдущим годом на 13 ступеней.

Как сообщает Report, согласно показателю Международного индекса защиты прав собственности 2020 (The International Property Right Index-2020), индекс Азербайджана составил 5,348.

По этому показателю Азербайджан опередил вошедшие в рейтинг Грузию (73-е место), Армению (83-е место), Казахстан (85-е место), Россию (88-е место), Украину (105-е место) и Молдову (111-е место). Азербайджан лидирует среди стран СНГ в категориях судебной независимости, защиты физического имущества, прав собственности, регистрации собственности, доступа к кредитам, восприятия защиты интеллектуальной собственности.

Во всем мире право собственности граждан лучше всего защищено в Финляндии, Швейцарии и Сингапуре, хуже всего - на Гаити.

Международный индекс защиты прав собственности — комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения защиты прав собственности. Выпускается с 2007 года Международным Альянсом прав собственности (The Property Rights Alliance). Показатели, используемые в рейтинге, базируются на статистическом анализе данных Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Всемирной Торговой организации, международных и национальных исследовательских центров.

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Версия на английском языке Azerbaijan leading among CIS countries in International Property Right Index
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan daha bir beynəlxalq reytinqdə irəlilədi, MDB-də liderdir

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