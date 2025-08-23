Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан создадут совместные предприятия для расширения торгово-экономического сотрудничества

Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан создадут совместные предприятия для расширения торгово-экономического сотрудничества

Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан нацелены на укрепление торгово-экономического сотрудничества между странами на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, принятого по итогам трехстороннего саммита в Туркменбаши 22 августа.

В документе, опубликованном на сайте МИД Туркменистана, отмечается, стороны выразили общее мнение о необходимости создания благоприятных условий для дальнейшего развития экономического сотрудничества между их государствами.

В этом контексте стороны приняли решение активизировать прямые связи между деловыми кругами своих стран, в том числе через проведение выставок и бизнес-форумов на территориях трех государств.

Отмечается, что они также выступили за активизацию практических действий по укреплению транспортной взаимосвязанности, разработку и реализацию совместных проектов, отвечающих интересам народов трех стран.

Кроме того было уделено особое внимание развитию производственного и промышленного сотрудничества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов договорились расширять долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество путем создания совместных предприятий в текстильной, химической, строительной и других отраслях.