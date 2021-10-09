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Азербайджан, Турция и Грузия готовы подписать соглашение в рамках БТК

Азербайджан, Турция и Грузия готовы подписать соглашение в рамках БТК Азербайджан, Турция и Грузия упростят транзитные таможенные процедуры в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Бизнес
9 октября 2021 г. 13:09
Азербайджан, Турция и Грузия готовы подписать соглашение в рамках БТК

Азербайджан, Турция и Грузия упростят транзитные таможенные процедуры в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Report, вопрос был обсужден 8 октября на трехсторонней встрече по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии в городе Измир.

Участники встречи также выразили готовность к подписанию соглашения об обмене первичной информацией для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках БТК.

При этом стороны выразили готовность усилить сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой и другими правонарушениями. С целью усиления сотрудничества в сфере борьбы с контрабандой и деятельности, связанной с безопасностью, было согласовано создание совместного координационного центра.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Turkey, Georgia ready to ink deal on regional railway
Версия на азербайджанском языке BTQ ilə bağlı ilkin məlumat mübadiləsinə dair saziş imzalana bilər

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