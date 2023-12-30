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Процветающий рынок Азербайджана становится привлекательным для стартапов

Процветающий рынок Азербайджана становится привлекательным для стартапов Азербайджан становится основным направлением для стартапов, стремящихся беспрепятственно выйти на процветающий рынок.
Бизнес
30 декабря 2023 г. 12:42
Процветающий рынок Азербайджана становится привлекательным для стартапов

Азербайджан становится основным направлением для стартапов, стремящихся выйти на процветающий и удобный для работы рынок.

Как передает Report, об этом говорится в статье о технологическом буме в Азербайджане, опубликованной в издании Business Insider.

Согласно статье, Министерство цифрового развития и транспорта взяло на себя содействие изменениям на рынке, которые позволят предпринимателям и энтузиастам IT со всего мира воспользоваться возможностями динамичной экосистемы Азербайджана.

"Азербайджан намерен изменить ландшафт для стартапов с помощью новаторских инициатив, направленных на содействие инновациям и привлечение талантов со всего мира. Новые меры, инициированные президентом Ильхамом Алиевым, устраняют необходимость получения разрешений на работу, вводят налоговые льготы в технопарках и предлагают комплексную помощь при релокации", - отмечается в публикации.

Кроме того, государство предлагает различные возможности для развития IT-компаний посредством Агентства инноваций и цифрового развития.

Этот стратегический шаг позиционирует Азербайджан как потенциально интересное направление для стартапов, могущих беспрепятственно войти на рынок, поддерживаемый множеством стимулов и приверженностью развитию технологических достижений, говорится в материале.

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Версия на английском языке Azerbaijan's thriving market becoming attractive for startups
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan startaplar üçün cəlbedici məkana çevrilir

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