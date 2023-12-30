Процветающий рынок Азербайджана становится привлекательным для стартапов

Азербайджан становится основным направлением для стартапов, стремящихся беспрепятственно выйти на процветающий рынок.

Азербайджан становится основным направлением для стартапов, стремящихся выйти на процветающий и удобный для работы рынок.

Как передает Report, об этом говорится в статье о технологическом буме в Азербайджане, опубликованной в издании Business Insider.

Согласно статье, Министерство цифрового развития и транспорта взяло на себя содействие изменениям на рынке, которые позволят предпринимателям и энтузиастам IT со всего мира воспользоваться возможностями динамичной экосистемы Азербайджана.

"Азербайджан намерен изменить ландшафт для стартапов с помощью новаторских инициатив, направленных на содействие инновациям и привлечение талантов со всего мира. Новые меры, инициированные президентом Ильхамом Алиевым, устраняют необходимость получения разрешений на работу, вводят налоговые льготы в технопарках и предлагают комплексную помощь при релокации", - отмечается в публикации.

Кроме того, государство предлагает различные возможности для развития IT-компаний посредством Агентства инноваций и цифрового развития.

Этот стратегический шаг позиционирует Азербайджан как потенциально интересное направление для стартапов, могущих беспрепятственно войти на рынок, поддерживаемый множеством стимулов и приверженностью развитию технологических достижений, говорится в материале.