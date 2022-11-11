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Азербайджан сталкивается с трудностями при экспорте граната

Азербайджан сталкивается с трудностями при экспорте граната В этом году с гранатовых садов Азербайджана собрано много урожая, однако фермеры испытывают трудности с его реализацией.
Бизнес
11 ноября 2022 г. 17:38
Азербайджан сталкивается с трудностями при экспорте граната

В этом году с гранатовых садов Азербайджана собрано много урожая, однако фермеры испытывают трудности с его реализацией.

Об этом Report сообщил председатель Общественного объединения "Ассоциация производителей и экспортеров граната Азербайджана" Фархад Гарашов.

По его словам, хотя производители граната пытаются продавать свою продукцию на зарубежных рынках, с экспортом возникают серьезные проблемы: "В основном, это связано с войной между Россией и Украиной. Эти две страны являются нашими основными экспортными рынками. Но в соответствии с текущей ситуацией мы можем реализовать 40-50% экспорта, который мы запланировали в этом году".

Гарашов говорит, что водители, вывозящие гранаты за границу, должны использовать территорию других европейских стран для въезда на территорию Украины. А для этого необходимо получить шенгенскую визу: "Эта ситуация увеличивает время экспорта с 5 до 20 дней. Поэтому наши производители не прилагают особых усилий к экспорту азербайджанского граната в Украину. А в России из-за частичной мобилизации снизился интерес к гранату, который не считается стратегическим фруктом. Правда, экспорт в Россию продолжается, но цены на этом традиционном рынке низкие. А для экспорта граната в Европу требуется сертификат Globalgap. По всем этим причинам фермеры не могут экспортировать гранат. Мы обратились в государственные органы по этому вопросу. На следующей неделе мы расскажем о своих проблемах министру сельского хозяйства".

По словам председателя объединения, трудности с экспортом граната вынудили фермеров осуществлять поставки на внутренний рынок, но цены производителей не устраивают: "Крупные гранаты определенного сорта уже собраны и продаются по цене 10 манатов за кг, в то время как стоимость мелких гранатов составляет 50 гяпиков".

В прошлом году в Азербайджане было собрано около 184 тысяч тонн гранатов. Ожидается, что в этом году эта цифра будет не меньше.

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