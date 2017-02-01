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    Азербайджан стал вторым в рейтинге Всемирного экономического форума

    В список развивающихся стран помимо Азербайджана вошли 79 государств

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан стал вторым в рейтинге по Индексу инклюзивного развития среди развивающихся стран.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчёте Inclusive Growth and Development, обнародованного Всемирным экономическим форумом. 

    В список развивающихся стран помимо Азербайджана вошли 79 государств. В списке лидирует Литва. Азербайджан стал вторым в мире с теми же баллами (4,73 балла), но оказался лидером среди развивающихся стран региона. 

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