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Азербайджан стал вторым экспортным партнером Грузии

Азербайджан стал вторым экспортным партнером Грузии В 2020 году объем товарооборота между Грузией и Азербайджаном составил 934,4 млн долларов США.
Бизнес
20 января 2021 г. 12:50
Азербайджан стал вторым экспортным партнером Грузии

В 2020 году объем товарооборота между Грузией и Азербайджаном составил 934,4 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

Согласно документу, Азербайджан с долей 8,2% в товарообороте Грузии занял четвертое место среди торговых партнеров соседней страны после Турции, России и Китая в прошлом году.

В прошлом году экспорт Грузии в Азербайджан сократился на 13,2% и составил 441,2 млн долларов США. Азербайджан стал вторым по величине экспортным партнером соседней страны после Китая с долей 13,2% в общем экспорте Грузии.

В отчетном году общая стоимость продукции, импортируемой Грузией из Азербайджана, составила 493,1 млн долларов США, что на 11,7% меньше аналогичного показателя 2019 года. Азербайджан с долей 6,2% в общем импорте Грузии занимает пятое место среди основных партнеров по импорту соседней страны после Турции, России, Китая и США.

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