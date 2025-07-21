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Азербайджан стал третьим крупнейшим экспортным партнером Грузии

Азербайджан стал третьим крупнейшим экспортным партнером Грузии 12:37
Бизнес
21 июля 2025 г. 12:50
Азербайджан стал третьим крупнейшим экспортным партнером Грузии

Азербайджан занял третье место среди крупнейших экспортных партнеров Грузии в первом полугодии 2025 года.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

Согласно данным, экспорт в Азербайджан составил $341,8 млн.

Первое место среди экспортных направлений занял Кыргызстан (;681,3 млн), второе - Казахстан ($414 млн). В целом на первые десять стран-партнеров пришлось 79,8 % грузинского экспорта.

В структуре грузинского импорта первое место сохранила Турция ($1,29 млрд), далее следуют США ($1,28 млрд) и Россия ($950,5 млн).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstanın üçüncü ən böyük ixrac tərəfdaşı olub

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