Азербайджан стал третьим крупнейшим экспортным партнером Грузии

12:37

Азербайджан занял третье место среди крупнейших экспортных партнеров Грузии в первом полугодии 2025 года.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

Согласно данным, экспорт в Азербайджан составил $341,8 млн.

Первое место среди экспортных направлений занял Кыргызстан (;681,3 млн), второе - Казахстан ($414 млн). В целом на первые десять стран-партнеров пришлось 79,8 % грузинского экспорта.

В структуре грузинского импорта первое место сохранила Турция ($1,29 млрд), далее следуют США ($1,28 млрд) и Россия ($950,5 млн).