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Азербайджан стал третьим экспортным партнером Грузии

Азербайджан стал третьим экспортным партнером Грузии В январе-июле этого года объем товарооборота между Грузией и Азербайджаном составил 586 млн 890 тыс. долларов США.
Бизнес
20 августа 2021 г. 10:50
Азербайджан стал третьим экспортным партнером Грузии

В январе-июле этого года объем товарооборота между Грузией и Азербайджаном составил 586 млн 890 тыс. долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно документу, Азербайджан с долей 7,8% в товарообороте Грузии занял четвертое место среди торговых партнеров соседней страны после Турции, России и Китая в прошлом году.

За первые семь месяцев этого года экспорт Грузии в Азербайджан вырос на 22,7% и составил 295,3 млн долларов США. Азербайджан стал третьим по величине экспортным партнером соседней страны после Китая и России с долей 13% в общем экспорте Грузии.

За отчетный период общая стоимость продукции, импортируемой Грузией из Азербайджана, составила 291,5 млн долларов США, что на 1,8% меньше аналогичного показателя прошлого года. Азербайджан с долей 5,6% в общем импорте Грузии занимает пятое место среди основных партнеров по импорту соседней страны после Турции, России, Китая и США.

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Версия на английском языке Azerbaijan becomes Georgia's third largest export partner
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstanın üçüncü əsas ixrac tərəfdaşı olub

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