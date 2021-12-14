Азербайджан стал одним из основных экспортных маршрутов Гиланской области

В период с 21 марта по 21 ноября стоимость экспорта из иранской северной провинции Гилан выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В период с 21 марта по 21 ноября стоимость экспорта из иранской северной провинции Гилан выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранскую прессу.

За указанный период из области экспортировано 704 тыс. тонн продукции на сумму 412,46 млн долларов США, в количественном сравнении рост составил 11%.

Продукция, в основном, поставляется в Россию, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Грузию и Украину.

По словам главы таможенного управления Ирана (IRICA) Мехди Мир-Ашрафи, торговля ненефтяной продукцией в стоимостном выражении за год выросла на 40%.

За отчетный период объем торговли ненефтяной продукцией с другими странами составил 110,3 млн тонн, общая сумма - 63,1 млрд долларов США, в количественном выражении объемы торговли выросли на 43,5%.

За тот же период стоимость иранского ненефтяного экспорта выросла на 42% - до 31,1 млрд долларов США, а объемы - на 10,5% до 83,7 млн тонн.

Мир-Ашрафи отметил, что экспорт нефтехимической продукции Ирана составил 43% от общей стоимости экспорта, 39,8 млн тонн этой продукции на 13,3 млрд долларов США было экспортировано на внешние рынки. Основными направлениями экспорта иранских ненефтяных товаров являются Китай, Ирак, Турция, ОАЭ и Афганистан.