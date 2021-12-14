О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан стал одним из основных экспортных маршрутов Гиланской области

Азербайджан стал одним из основных экспортных маршрутов Гиланской области В период с 21 марта по 21 ноября стоимость экспорта из иранской северной провинции Гилан выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бизнес
14 декабря 2021 г. 15:40
Азербайджан стал одним из основных экспортных маршрутов Гиланской области

В период с 21 марта по 21 ноября стоимость экспорта из иранской северной провинции Гилан выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранскую прессу.

За указанный период из области экспортировано 704 тыс. тонн продукции на сумму 412,46 млн долларов США, в количественном сравнении рост составил 11%.

Продукция, в основном, поставляется в Россию, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Грузию и Украину.

По словам главы таможенного управления Ирана (IRICA) Мехди Мир-Ашрафи, торговля ненефтяной продукцией в стоимостном выражении за год выросла на 40%.

За отчетный период объем торговли ненефтяной продукцией с другими странами составил 110,3 млн тонн, общая сумма - 63,1 млрд долларов США, в количественном выражении объемы торговли выросли на 43,5%.

За тот же период стоимость иранского ненефтяного экспорта выросла на 42% - до 31,1 млрд долларов США, а объемы - на 10,5% до 83,7 млн тонн.

Мир-Ашрафи отметил, что экспорт нефтехимической продукции Ирана составил 43% от общей стоимости экспорта, 39,8 млн тонн этой продукции на 13,3 млрд долларов США было экспортировано на внешние рынки. Основными направлениями экспорта иранских ненефтяных товаров являются Китай, Ирак, Турция, ОАЭ и Афганистан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan becomes main export destination of products from Iran’s Gilan 
Версия на азербайджанском языке Gilan vilayətinin əsas ixrac marşrutlarından biri Azərbaycan olub

Самое важное

В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект О медиа
В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект "О медиа"
14 декабря 2021 г. 15:52
В связи с ОМС в правила выдачи направлений внесут изменения
В связи с ОМС в правила выдачи направлений внесут изменения
14 декабря 2021 г. 13:20
Джаббаров пригласил грузинских и турецких предпринимателей создавать бизнес в Азербайджане
Джаббаров пригласил грузинских и турецких предпринимателей создавать бизнес в Азербайджане
14 декабря 2021 г. 13:10
Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель
ФотоИльхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель
13 декабря 2021 г. 21:59
Президент Ильхам Алиев встретится с генсеком НАТО
Президент Ильхам Алиев встретится с генсеком НАТО
13 декабря 2021 г. 16:42
Осенняя сессия в вузах и ссузах Азербайджана пройдет в очной форме
Осенняя сессия в вузах и ссузах Азербайджана пройдет в очной форме
13 декабря 2021 г. 14:06
Фуад Гусейналиев: Новый закон о медиа крайне необходим для нашей страны
ВидеоФуад Гусейналиев: Новый закон о медиа крайне необходим для нашей страны
12 декабря 2021 г. 23:11
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
12 декабря 2021 г. 13:45
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
12 декабря 2021 г. 11:33
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi