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Азербайджан стал лидером по темпам роста экономической сложности

Азербайджан стал лидером по темпам роста экономической сложности Азербайджан стал лидером по темпам роста экономической сложности
Бизнес
29 мая 2025 г. 14:32
Азербайджан стал лидером по темпам роста экономической сложности

Азербайджан, поднявшись за 5 лет на 44 позиции, стал лидером по темпам роста в “Индексе экономической сложности”, международного центра развития Гарвардского университета Growth Lab.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Центр международного развития Growth Lab Гарвардского университета опубликовал очередной отчет, оценивающий “Индекс экономической сложности” (Economic Complexity Index) стран. Азербайджан продемонстрировал самую высокую положительную динамику в Индексе экономической сложности.

Согласно показателям за 2018-2023 годы наша страна за 5 лет поднялась на 44 позиции и заняла 95-е место. Динамичный подъем Азербайджана в рейтинге был достигнут в результате диверсификации экономики, создания новых производственных направлений, поступательного улучшения инвестиционного климата, увеличения объемов и ассортимента продукции ненефтегазовой перерабатывающей промышленности, расширения экспортного потенциала, особенно за счет эффективной работы промышленных парков.

Аналитики Growth Lab подчеркивают, что инвестиции в промышленные парки создают новые возможности для диверсификации. В этом плане отмечена роль Сумгайытского химического промышленного парка. Производимая в парке конкурентоспособная ненефтяная продукция расширяет номенклатуру экспорта.

Отметим, что Индекс экономической сложности (ECI) оценивает сложность экономики стран с точки зрения диверсификации, создания высокой добавленной стоимости и уровня знаний и навыков в производстве продукции. Индекс экономической сложности используется для прогнозирования динамики мировой торговли, будущего потенциала экономического роста стран и формирования стратегий экономического развития.

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