Азербайджан стал ассоциированным членом Международной организации по аккредитации лабораторий

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Центр аккредитации при Государственном комитете по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана стал ассоциированным членом Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC).

Об этом сообщили в Госкомитете в ответ на запрос Report.

По информации, это важный шаг на пути устранения технических препятствий в торговых отношениях со странами мира и интеграции национальной системы оценки соответствия в мировую инфраструктуру качества:

"Главная цель - международное признание документов по испытаниям и калибровке, выдаваемых аккредитованными в Азербайджане лабораториями. Это сократит время и средства отечественных экспортеров на оформление документации".

Азербайджанский центр аккредитации стал членом-корреспондентом ILAC в 2012 году. Данный статус позволял участвовать только в мероприятиях, конференциях, организованных ILAC.

Став ассоциированным членом, Центр получил право быть представленным в рабочих группах технических комитетов организации, давать заключения и предложения на документы, участвовать в голосовании. В то же время Центр может использовать лого ILAC .