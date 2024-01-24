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Азербайджан создаст новые таможенные посты на границе с Грузией и Россией

Азербайджан создаст новые таможенные посты на границе с Грузией и Россией В Азербайджане подготовлен проект по созданию новых таможенных постов на границе с Грузией и Россией.
Бизнес
24 января 2024 г. 11:40
Азербайджан создаст новые таможенные посты на границе с Грузией и Россией

В Азербайджане подготовлен проект по созданию новых таможенных постов на границе с Грузией и Россией.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Вугар Ахмедов на мероприятии "Консультации с заинтересованными сторонами относительно нетарифных барьеров в торговле и правил торговли услугами", организованном Международным торговым центром совместно с Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Он отметил, что реализуются проекты по повышению транзитного потенциала: "В целом ведется работа по упрощению как экспорта, так и импорта".

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Версия на английском языке New customs points to be established on Azerbaijan's border with Georgia and Russia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Gürcüstan və Rusiya ilə sərhədində yeni gömrük postları yaradılacaq

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