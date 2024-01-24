Азербайджан создаст новые таможенные посты на границе с Грузией и Россией

В Азербайджане подготовлен проект по созданию новых таможенных постов на границе с Грузией и Россией.

В Азербайджане подготовлен проект по созданию новых таможенных постов на границе с Грузией и Россией.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Вугар Ахмедов на мероприятии "Консультации с заинтересованными сторонами относительно нетарифных барьеров в торговле и правил торговли услугами", организованном Международным торговым центром совместно с Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Он отметил, что реализуются проекты по повышению транзитного потенциала: "В целом ведется работа по упрощению как экспорта, так и импорта".