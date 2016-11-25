Азербайджан совершенствует исполнительное законодательство

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет усовершенствовано исполнительное законодательство. Как сообщает Report, об этом заявил главный консультант Главного управления министерства юстиции Эйнур Бабаев.

“Ситуация с исполнением неудовлетворительная, мы не можем преодолеть 40%-ную отметку. Поэтому в целях приведения законодательства в соответствие с международной практикой мы привлекли 4 специалистов из-за рубежа. Надеемся исправить ситуацию”, - отметил Э.Бабаев.

Главный консультант сообщил, что в системе министерства юстиции создана новая электронная исполнительная система, которая работает в тестовом режиме: “Система позволит получать информацию не на бумажных носителях, а посредством СМС и электронной переписки”.

Э.Бабаев также добавил, что за последние 10 лет число исполнительных производств выросло примерно в 10 раз: “Если 10 лет назад их число было равно 60 тыс., сейчас это 600 тыс. Некоторые структуры имеют 2 500-2 600 исполнительных производств. Все это лежит на плечах 431 исполнительного чиновника. С учетом того, что 20 штатных единиц вакантны, 1 человек должен обеспечить исполнение более 1 500 производств”.