Азербайджан сократил товарооборот со странами Евросоюза

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами Европейского союза в годовом сравнении сократился на 33,9% и в 2015 году составил 9 695 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период экспорт сократился на 41,63% и составил 6 752 млн. долларов, импорт - на 5,18%, составив 2 943 млн. долларов. За отчетный период на долю Евросоюза пришлось 59,1% общего объема экспорта, 31,92% - общего объема импорта страны.

Экспорт в Италию, имеющую наибольшую долю в товарообороте Азербайджана со странами ЕС, сократился на 53,09% - до 2 254 млн. долларов, импорт же из Италии вырос в 2,1 раз, составив 587,8 млн. долларов.

Италия является основным партнером Азербайджана и на ее долю приходится 13,77% общего объема внешнеторгового товарооборота страны. Экспорт в Италию составляет 19,73% общего объема экспорта Азербайджана. По объему импорта Италия занимает пятое место после России, Турции, США и Германии. На долю этой страны приходится 6,37% общего объема импорта в Азербайджан.