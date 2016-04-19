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    Азербайджан сократил товарооборот со странами Европы

    Экспорт сократился на 51%, импорт - на 18%

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами Европейского союза в годовом сравнении сократился на 43,3% и за январь-март 2016 года составил 1 530 943,28 тыс. долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 50,94% и составил 1 020 208,85 тыс. долларов, импорт - на 17,57%, составив 510 734,43 тыс. долларов.

    Согласно отчету, на долю Евросоюза пришлось 57,30% общего объема экспорта, 27,97% - общего объема импорта страны. В прошлом году аналогичные показатели составили 61,46% и 25,43% соответственно.

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