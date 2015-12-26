​Азербайджан сократил товарооборот с Евросоюзом на 36%

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами Европейского союза в годовом сравнении сократился на 4 млрд. 908,3 млн. долларов или 35,6% и за январь-ноябрь 2015 года составил 8 млрд. 892,5 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период экспорт сократился на 42,7% и составил 6 млрд. 336,8 млн. долларов, импорт - на 6,75%, составив 2 млрд. 555,7 млн. долларов.

Отметим, что за 11 месяцев 2015 года Азербайджан осуществил торговые операции со 162 странами в объеме 18 млрд. 815,4 млн. долларов, что на 34,73% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 8 млрд. 196,2 млн. долларов пришлось на долю импорта, 10 млрд. 619,2 млн. долларов на долю экспорта.

Таким образом, за отчетный период на долю Евросоюза пришлось 59,67% общего объема экспорта, 31,18% - общего объема импорта.