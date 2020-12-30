Азербайджан сократил ненефтяной экспорт на 8%

В январе-ноябре 2020 года ненефтяной экспорт Азербайджана составил 1,6 млрд долларов США

В январе-ноябре 2020 года ненефтяной экспорт Азербайджана составил 1,6 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Ненефтяной экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 142 млн долларов США или на 8%.

За 11 месяцев этого года в Россию было экспортировано ненефтяных товаров на 628,1 млн долларов США, в Турцию - 320,6 млн долларов США, Швейцарию - 201,3 млн долларов США, Грузию - 117 млн долларов США и Китай - 41,3 млн долларов США.

В первую тройку товаров ненефтяного сектора вошли помидоры (190,4 млн долларов США), золото (183,7 млн долларов США) и очищенный от семян хлопок (110,7 млн долларов США).

В ноябре 2020 года экспорт объем ненефтяного сектора составил 193,7 млн долларов США. За указанный период доля ненефтяного сектора в общем экспорте составила 23,4%, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном периоде больше всего ненефтегазовых товаров было экспортировано в Россию (77,5 млн долларов США), Турцию (35,1 млн долларов США), Швейцарию (24,8 млн долларов США), Грузию (7,9 млн долларов США) и Италию (7,3 млн долларов США).