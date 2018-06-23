Азербайджан сократил импорт табака

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ За январь-май 2018 года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на 47,962 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 11,04 млн долларов или 18,7% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.

Импорт табака и табачных изделий составил 1,2% общего объема импорта за первые 5 месяцев года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на 5,043 млн долларов, что на 295 тыс. долларов или 5,5% меньше, чем в прошлом году.

Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,1% общего объема экспорта страны.