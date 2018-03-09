Азербайджан сократил импорт табака на 18%

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль 2018 года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на 12 960,08 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 2 874,04 тыс. долларов или 18,15% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.

Импорт табака и табачных изделий составил 0,89% общего объема импорта за первые два месяца года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на 3 140,91 тыс. долларов, что на 573,24 тыс. долларов или 22,33% больше, чем в прошлом году.

Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,14% общего объема экспорта страны.