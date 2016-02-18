​Азербайджан сократил импорт табачных изделий в 6 раз

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2016 года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на сумму в размере 5 443,52 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 27 864,62 тыс. долларов или в 6,1 раз меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. В результате, импорт табака и табачных изделий составил 1,23% общего объема импорта в страну за январь.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на сумму в размере 1 248,83 тыс. долларов, что на 88,77 тыс. долларов или 6,64% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,19% общего объема экспорта за 2015 год.