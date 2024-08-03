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Азербайджан сократил импорт табачных изделий из Турции примерно на 34%

Азербайджан сократил импорт табачных изделий из Турции примерно на 34% В январе-июле текущего года Азербайджан импортировал из Турции табачных изделий на сумму 17,709 млн долларов США.
Бизнес
3 августа 2024 г. 19:13
Азербайджан сократил импорт табачных изделий из Турции примерно на 34%

В январе-июле текущего года Азербайджан импортировал из Турции табачных изделий на сумму 17,709 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 33,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Только в июле Турция экспортировала в Азербайджан табачных изделий на 31 тыс. долларов, что на 92,1% меньше, чем годом ранее.

За первые семь месяцев этого года общий объем табачного экспорта Турции снизился на 0,5% в годовом исчислении до 545 млн долларов США, а в июле - вырос на 2% и достиг 94 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədən tütün məhsulları alışını təxminən 34 % azaldıb

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