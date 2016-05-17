​Азербайджан сократил импорт спиртных напитков в два раза

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель 2016 года в Азербайджане наблюдалась отрицательная годовая динамика экспорта алкогольных напитков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за первые четыре месяца текущего года экспортировано алкогольных и безалкогольных напитков на сумму 5 745,70 тыс. долларов, что на 1 214,99 тыс. долларов или 17,46% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.

За отчетный период экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,23% общего объема экспорта.

В Госкомитете сообщили, что за отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков, в том числе уксуса, на сумму 10 396,99 тыс. долларов, что на 10 109,87 тыс. долларов или 49,3% (в 2 раза) меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,4%.