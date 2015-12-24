​Азербайджан сократил импорт продовольственных товаров

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Объем импортируемых в Азербайджан продовольственных товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 7% и за январь-ноябрь текущего года составил 875,8 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за этот период импорт молока сократился на 17,21% и составил 5,2 млн. долларов, сливочного масла - на 10,05% - до 20,7 млн. долларов, сахара - на 35,6%, составив 114,3 млн. долларов.

В то же время импорт мяса вырос на 0,11% и достиг 17,1 млн. долларов, фруктов и овощей - в 2,3 раза или 129,63%, составив 51,2 млн. долларов, пшеницы - на 4,1% - до 276,0 млн. долларов.

Отметим, что за 11 месяцев текущего года в Азербайджан импортировано товаров в объеме 8 196,2 млн. долларов, что означает рост на 1,03% в годовом сравнении. Таким образом, на долю продовольственных товаров приходится 10,68% общего объема импорта.