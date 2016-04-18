​Азербайджан сократил импорт продовольственных товаров на 13%

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март 2016 года объемы импорта продовольственных товаров в Азербайджане сократились в годовом исчислении на 13,36% и составили 247 319,41 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный год импорт мяса вырос на 13,62% и составил 5 446,14 тыс. долларов, сливочного масла - на 35,37%, составив 10 371,93 тыс. долларов, фруктов и овощей - более чем в 2 раза - до 43 264,49 тыс. долларов, чая - в 2,9 раз - до 9 049,46 тыс. долларов. За этот период импорт молока сократился на 12,34% и достиг 1 511,05 тыс. долларов, пшеницы - на 66,38% - до 39 411,74 тыс. долларов.

Отметим, что из общего объема импорта за январь-март на продовольственные товары пришлось 13,54%. Напомним, что в аналогичном периоде прошлого года доля продовольственных товаров в общем объеме импорта составила 11,61%.