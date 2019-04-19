В январе-марте Азербайджан импортировал из Грузии 221,1 тонны лекарств.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

Общая стоимость импортных лекарств составила 8 млн 145,1 тыс. долларов.

Азербайджан сократил импорт лекарств из Грузии на 119 тонн или 34,9%, в стоимостном выражении импорт увеличился на 755,9 тыс. долларов или 10,23%.

Отметим, что в первом квартале 2018 года Азербайджан импортировал из Грузии 340,1 тонн лекарств на 7 млн 389,2 тыс. долларов.