Азербайджан сократил импорт грузинского вина

По сравнению с прошлым годом объем экспорта алкогольных напитков из соседней страны в Азербайджан сократился на 26,4%

В январе-июне этого года Азербайджан импортировал из Грузии 42,2 тонны виноградного вина.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщили в Национальном управлении статистики Грузии.

Общая стоимость грузинских вин, поставляемых в Азербайджан, составила 170,9 тыс. долларов США.

По сравнению с прошлым годом объем экспорта алкогольных напитков из соседней страны в Азербайджан сократился на 15,2 тонны или на 26,4%.

В первом полугодии Азербайджан приобрел у Грузии 3,1 тонны игристых вин на общую сумму 33 тысячи долларов США.