О нас
Report Georgia

Азербайджан сократил импорт грузинского вина

Азербайджан сократил импорт грузинского вина По сравнению с прошлым годом объем экспорта алкогольных напитков из соседней страны в Азербайджан сократился на 26,4%
Бизнес
13 июля 2020 г. 17:21
Азербайджан сократил импорт грузинского вина

В январе-июне этого года Азербайджан импортировал из Грузии 42,2 тонны виноградного вина.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщили в Национальном управлении статистики Грузии.

Общая стоимость грузинских вин, поставляемых в Азербайджан, составила 170,9 тыс. долларов США.

По сравнению с прошлым годом объем экспорта алкогольных напитков из соседней страны в Азербайджан сократился на 15,2 тонны или на 26,4%.

В первом полугодии Азербайджан приобрел у Грузии 3,1 тонны игристых вин на общую сумму 33 тысячи долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gürcü şərabının idxalını azaldıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Безработица в России выросла
Безработица в России выросла
13 июля 2020 г. 15:11
Долги ведущих компаний мира возрастут из-за пандемии на 1 трлн. долларов
Долги ведущих компаний мира возрастут из-за пандемии на 1 трлн. долларов
13 июля 2020 г. 14:51
В Silk Way Holding очередной ребрендинг
В Silk Way Holding очередной ребрендинг
13 июля 2020 г. 12:21
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения еще на 74 объектах
ФотоВ ходе рейдов АПБА выявлены нарушения еще на 74 объектах
12 июля 2020 г. 15:25
Илон Маск вошел в ТОП-10 богатейших людей
Илон Маск вошел в ТОП-10 богатейших людей
11 июля 2020 г. 04:50
Возвращенный НДС теперь можно обналичить
Возвращенный НДС теперь можно обналичить
10 июля 2020 г. 17:31
Гендиректор Сумгайытского технопарка подал в отставку
Гендиректор Сумгайытского технопарка подал в отставку
10 июля 2020 г. 12:27
В Казахстане иностранцам запретят покупать землю
В Казахстане иностранцам запретят покупать землю
10 июля 2020 г. 11:56
AZAL выполнил чартерный рейс из Киева
ФотоAZAL выполнил чартерный рейс из Киева
9 июля 2020 г. 23:31
United Airlines отправит в неоплачиваемый отпуск 36 тыс. сотрудников
United Airlines отправит в неоплачиваемый отпуск 36 тыс. сотрудников
9 июля 2020 г. 15:20

Последние новости

17:21
Азербайджан сократил импорт грузинского вина Бизнес
17:14
МО: Противник грубо нарушил режим прекращения огня на Нахчыванском направлении Нагорно-карабахский конфликт
17:09
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 898 нарушителей карантина Происшествия
16:58
Советнику главы Роскосмоса предъявили обвинение в госизмене В регионе
16:50
Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 24 570 человек Здравоохранение
16:49
Названо количество тестов проведенных в Азербайджане тестов на COVID-19 Здравоохранение
16:45
Цены на нефть снижаются Энергетика
16:41
В Азербайджане коронавирус обнаружен еще у 529 человек, 7 умерли Здравоохранение
16:40
Правящая партия Азербайджана выступила с заявлением в связи с провокацией армян Нагорно-карабахский конфликт
16:29
Мехрибан Алиева: Враг получил отпор и так будет всегда Нагорно-карабахский конфликт
16:24
В столице Сомали прогремел взрыв Другие страны
16:14
Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти снизились почти на 20% Энергетика
16:05
ЕС призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации Внешняя политика
16:04
Предупреждение об изменении погодных условий Экология
15:57
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор В регионе
Вся новостная лента