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Азербайджан сократил импорт электротехнической продукции из Турции

Азербайджан сократил импорт электротехнической продукции из Турции В январе-октябре этого года Азербайджан на 9% сократил в стоимостном выражении импорт электротехнической продукции из Турции.
Бизнес
9 ноября 2024 г. 18:33
Азербайджан сократил импорт электротехнической продукции из Турции

В январе-октябре этого года Азербайджан на 9% сократил в стоимостном выражении импорт электротехнической продукции из Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров Турции (TIM).

За отчетный период из Турции было импортировано электротехнической продукции на сумму 189,434 млн долларов США, что на 9,2% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Только в октябре Турция экспортировала в Азербайджан упомянутой продукции на сумму $22,586 млн. Это на 31,1% больше, чем годом ранее.

За 10 месяцев текущего года экспорт электротехнической продукции Турции в стоимостном выражении вырос на 2,8% в годовом исчислении до $13,756 млрд, в октябре этот показатель увеличился на 10,2% до $1,553 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 9% azaldıb

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