Азербайджан сократил импорт электротехнической продукции из Турции

В январе-октябре этого года Азербайджан на 9% сократил в стоимостном выражении импорт электротехнической продукции из Турции.
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За отчетный период из Турции было импортировано электротехнической продукции на сумму 189,434 млн долларов США, что на 9,2% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Только в октябре Турция экспортировала в Азербайджан упомянутой продукции на сумму $22,586 млн. Это на 31,1% больше, чем годом ранее.
За 10 месяцев текущего года экспорт электротехнической продукции Турции в стоимостном выражении вырос на 2,8% в годовом исчислении до $13,756 млрд, в октябре этот показатель увеличился на 10,2% до $1,553 млрд.