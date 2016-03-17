​Азербайджан сократил импорт автомобилей в 9 раз

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале текущего года в Азербайджан импортирована 821 единица автомобилей. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это в 9,1 раза меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Так, в январе-феврале 2015 года в страну завезено 7 511 автомобилей.

Согласно статистике, 737 или 89,8% импортированных автомобилей составили легковые автомобили, предназначенные для перевозки людей и другие моторные транспортные средства. Это в 9,5 раз меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Кроме того, за отчетный период в страну завезено 67 единиц моторных транспортных средств для перевозки грузов, что в 5,05 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации, количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, сократилось с 119 до 9 единиц, моторных транспортных средств специального назначения - с 22 до 8 единиц.