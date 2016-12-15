Азербайджан сократил импорт автомобилей в 5 раз

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре текущего года в Азербайджан импортировано 4 820 единиц автомобилей различного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 20 827 единиц или 81,21% (в 5,32 раза) меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

За отчетный период количество ввозимых легковых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, и других моторных транспортных средств составило 4 194 единиц или 87,01%.

За этот период импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, сократился в 10,04 раза и составил 80 единиц, моторных транспортных средств для перевозки грузов - в 4,04 раза и составил 463 единицы, моторных транспортных средств специального назначения - сократился в 2,74 раза и составил 83 единицы.