​Азербайджан сократил импорт автомобилей в 2 раза

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль текущего года в Азербайджан было импортировано на 18 862 или в 1,97 раз меньше автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета, если за 7 месяцев прошлого года в Азербайджан было завезено 38 338 автомобилей, в этом году этот показатель составил 19 476 автомобилей.

По информации, среди ввозимых в страну автомобилей 660 или 3,39% составляют моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя, 17 345 или 89,06% - легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, 1 275 или 6,55% - моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 196 или 1,01% - моторные транспортные средства специального назначения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, выросло в 3,3 раза или на 462, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, снизилось в 2 раза или на 17 273, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов - в 2,6 раза или на 1988, моторных транспортных средств специального назначения - на 63 или 24,32%.