Азербайджан сократил импорт автомобилей почти на 7%

В январе-ноябре этого года Азербайджан импортировал 82 926 автомобилей различного назначения на сумму 1 млрд 673,214 млн долларов США.

В январе-ноябре этого года Азербайджан импортировал 82 926 автомобилей различного назначения на сумму 1 млрд 673,214 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это соответственно на 6,5% меньше и на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 11 месяцев импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек, увеличился в 3,3 раза - до 378 единиц (на сумму 66,222 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных в основном для перевозки людей, сократился на 9,1% - до 74 366 единиц (на сумму 1 млрд 417,981 млн долларов США).

Из этих автомобилей 22 654 (на сумму 600,76 млн долларов США) - транспортные средства с гибридным двигателем, а 2 871 (на сумму 114,792 млн долларов США) - транспортные средства с электрическим двигателем.