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Азербайджан сократил импорт автомобилей на 8%

Азербайджан сократил импорт автомобилей на 8% В январе-октябре текущего года Азербайджан импортировал 74 723 автомобиля различного назначения на сумму 1 млрд 484,417 млн долларов США.
Бизнес
21 ноября 2024 г. 11:25
Азербайджан сократил импорт автомобилей на 8%

В январе-октябре текущего года Азербайджан импортировал 74 723 автомобиля различного назначения на сумму 1 млрд 484,417 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 8% меньше и 8% больше аналогичного периода прошлого года.

За 10 месяцев импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, увеличился в 3,2 раза - до 288 единиц (46,623 млн долларов США), при этом импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных преимущественно для перевозки людей, снизился на 11,15% - до 66 961 единиц (1 млрд 269,148 млн долларов США).

Из этих автомобилей 18 986 (520 149 млн долларов США) оснащены двигателем внутреннего сгорания, а также электродвигателем (рост на 61,3%), а 541 (на сумму 22,852 млн долларов США) приводятся в движение только электродвигателем (рост на 6,9%).

Кроме того, импорт моторизованных транспортных средств для перевозки грузов увеличился на 22,3% - до 7 038 единиц (117,42 млн долларов США), а импорт моторизованных транспортных средств спецназначения - на 44,4% - до 436 единиц (52,226 млн долларов США).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalını 8 % azaldıb

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