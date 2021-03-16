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Азербайджан сократил импорт автомобилей на 18%

Азербайджан сократил импорт автомобилей на 18% Импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился на 26 единиц или 40,63%
Бизнес
16 марта 2021 г. 14:39
Азербайджан сократил импорт автомобилей на 18%

В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано 9 437 автомобилей различного назначения на сумму 100 млн 112,59 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 2 110 единиц или на 18,27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился на 26 или 40,63% и составил 38 единиц (4 млн 210,41 тыс. долларов США), импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей, - на 2 098 или 19,58%, до 8 619 единиц (82 млн 536,05 тыс. долларов США).

Из этих автомобилей 1 042 (2 млн 321,3 тыс. долларов США) являются гибридными транспортными средствами, а 10 (258,49 тыс. долларов США) электромобилями. Импорт первых сократился на 231 единицу или 18,15%, вторых вырос на 1 ед. или 11,11%.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов вырос на 24 единицы или на 3,24%, до 765 единиц (5 млн 723,62 тыс. долларов США), а импорт моторных транспортных средств специального назначения упал на 10 единиц или на 40%, до 15 единиц (656,25 тыс. долларов США).

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Версия на английском языке Azerbaijan posts more than 18% decline in car imports
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalını 18%-dən çox azaldıb

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