О нас

Азербайджан сократил импорт автомобилей на 18%

Азербайджан сократил импорт автомобилей на 18% В январе-ноябре этого года в Азербайджан было импортировано 66 866 автомобилей различного назначения на сумму 932,1 млн долларов.
Бизнес
16 декабря 2022 г. 15:48
Азербайджан сократил импорт автомобилей на 18%

В январе-ноябре этого года в Азербайджан было импортировано 66 866 автомобилей различного назначения на сумму 932,1 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 18,2% меньше и на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, соответственно.

За 11 месяцев импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, увеличился на 75,6% и составил 374 единиц (на сумму 50,8 млн долларов), а импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных в основном для перевозки людей, снизился на 19,3% и составил 61 637 единиц (на сумму 743 млн долларов).

Из этих автомобилей 10 483 (стоимостью 134,6 млн долларов США) являются гибридными, а 409 (стоимостью 12,8 млн долларов США) - электромобилями.

Импорт первых снизился на 8,6% , вторых – возрос в 2,7 раза.

Кроме того, импорт автотранспортных средств для перевозки грузов сократился на 9,3% - до 4 556 единиц (на сумму 95,5 млн долларов), а импорт автотранспортных средств специального назначения увеличился в 2,1 раза - до 299 единиц (на сумму 42,7 млн долларов).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan’s car imports down 18%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalını 18 % azaldıb

Самое читаемое

На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
9 декабря 2022 г. 17:17
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами
ВидеоОпекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами
13 декабря 2022 г. 10:09
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
12 декабря 2022 г. 12:39
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
13 декабря 2022 г. 11:31
Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
ФотоРоссийские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
12 декабря 2022 г. 11:48
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации
10 декабря 2022 г. 20:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi