Азербайджан сократил импорт автомобилей на 18%

В январе-ноябре этого года в Азербайджан было импортировано 66 866 автомобилей различного назначения на сумму 932,1 млн долларов.

В январе-ноябре этого года в Азербайджан было импортировано 66 866 автомобилей различного назначения на сумму 932,1 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 18,2% меньше и на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, соответственно.

За 11 месяцев импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, увеличился на 75,6% и составил 374 единиц (на сумму 50,8 млн долларов), а импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных в основном для перевозки людей, снизился на 19,3% и составил 61 637 единиц (на сумму 743 млн долларов).

Из этих автомобилей 10 483 (стоимостью 134,6 млн долларов США) являются гибридными, а 409 (стоимостью 12,8 млн долларов США) - электромобилями.

Импорт первых снизился на 8,6% , вторых – возрос в 2,7 раза.

Кроме того, импорт автотранспортных средств для перевозки грузов сократился на 9,3% - до 4 556 единиц (на сумму 95,5 млн долларов), а импорт автотранспортных средств специального назначения увеличился в 2,1 раза - до 299 единиц (на сумму 42,7 млн долларов).