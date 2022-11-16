Азербайджан сократил импорт автомобилей на 17%

В январе-октябре этого года в Азербайджан было импортировано 60 790 автомобилей различного назначения на сумму 829,3 млн долларов США.

В январе-октябре этого года в Азербайджан было импортировано 60 790 автомобилей различного назначения на сумму 829,3 млн долларов США.

Report со ссылкой на ГТК сообщает, что это на 16,6% меньше и на 11,4% больше, чем за тот же период прошлого года, соответственно.

За первые 10 месяцев импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, увеличился на 87,6% до 349 единиц (на сумму 47,7 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных в основном для перевозки людей, снизился на 17,5% до 56 092 единиц (на сумму 664,1 млн долларов США).