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Азербайджан сократил импорт автомобилей на 15%

Азербайджан сократил импорт автомобилей на 15% В январе-сентябре этого года в Азербайджан было импортировано 55 199 автомобилей различного назначения на сумму 744 млн долларов США.
Бизнес
18 октября 2022 г. 12:02
Азербайджан сократил импорт автомобилей на 15%

В январе-сентябре этого года в Азербайджан было импортировано 55 199 автомобилей различного назначения на сумму 744 млн долларов США.

Это на 12,7% больше и на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

За первые 9 месяцев импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, увеличился в 2,4 раза и составил 337 единиц (на сумму 46,3 млн долларов США), а импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных в основном для перевозки людей, снизился на 15,7% и составил 51 055 единиц (на сумму 595,3 млн долларов США).

Из этих автомобилей 8 999 (стоимостью 105,4 млн долларов США) являются гибридными, а 301 (стоимостью 10 млн долларов США) - электромобилями.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s car imports down 15%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalını 15 % azaldıb

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