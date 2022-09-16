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Азербайджан сократил импорт автомобилей на 13% 

Азербайджан сократил импорт автомобилей на 13%  В январе-августе текущего года Азербайджан импортировал 49 245 автомобилей различного назначения на сумму 658 млн долларов США.
Бизнес
16 сентября 2022 г. 10:22
Азербайджан сократил импорт автомобилей на 13% 

В январе-августе текущего года Азербайджан импортировал 49 245 автомобилей различного назначения на сумму 658 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это соответственно на 15,1% больше и 12,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За восемь месяцев импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, вырос в 2,7 раза и составил 329 единиц (на сумму 45,7 млн долларов США), импорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, в основном предназначенных для перевозки людей, сократился на 13,3% и составил 45 519 единиц (на сумму 521,6 млн долларов США).

Из этих автомобилей 8 210 (стоимостью 91,9 млн долларов США) - транспортные средства, работающие как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электродвигателе, 267 (стоимостью 9 млн долларов США) - только на электродвигателе.

Импорт первых вырос на 13,5%, вторых - в 4,9 раза.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s car imports down 13%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalını 13 % azaldıb

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