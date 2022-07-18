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Азербайджан сократил импорт автомобилей на 11%

Азербайджан сократил импорт автомобилей на 11% В январе-июне текущего года Азербайджан импортировал 35 173 автомобиля различного назначения на сумму 460,9 млн долларов США.
Бизнес
18 июля 2022 г. 10:59
Азербайджан сократил импорт автомобилей на 11%

В январе-июне текущего года Азербайджан импортировал 35 173 автомобиля различного назначения на сумму 460,9 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это соответственно на 11,3% меньше и 15,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые шесть месяцев импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, вырос в 5,4 раза и составил 323 единицы (на сумму 45,5 млн долларов США), импорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, в основном предназначенных для перевозки людей, сократился на 11,9% и составил 32 382 единицы (на сумму 347 млн долларов США).

Из этих автомобилей 6 218 (стоимостью 60 млн долларов США) - транспортные средства, работающие как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электродвигателе, 153 (стоимостью 4 млн долларов США) - только на электродвигателе.

Импорт первых вырос на 27,5%, вторых - в 4,3 раза.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalını 11 % azaldıb

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